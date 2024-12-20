Fenerbahçe kritik Eyüpspor deplasmanında, Şampiyon Oran farkı Misli'de!

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Eyüpspor ile saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Ligde sarı-lacivertliler, 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Eflatun-sarılılar ise 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe, lig arasına galibiyetle girmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri (Dzeko).

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

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Fenerbahçe, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son 13 maçın 12’sini kazanıp 1 beraberlik aldı.

Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de Mame Thiam'ın gol attığı 6 maçı da kaybetmedi. 4G 2B

Fenerbahçe son 7 lig maçında 6 galibiyet aldı.

Eyüpspor bu sezon iç sahada oynadığı 7 lig maçında 5 galibiyet aldı. 1B 1M

Fenerbahçe’nin ligde oynadığı son 6 maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın 7’sinde en az 2 gol attı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçın 6’sında ilk yarıları önde kapattı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de bu maçta Şampiyon Oran farkıyla Eyüpspor galibiyetine 4.95, beraberliğe 4.28, Fenerbahçe kazanıra ise 1.41 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor.

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan kaleci Dominik Livakovic, Rodrigo Becao ve Oğuz Aydın, Eyüpspor mücadelesinde yer alamayacak. Son lig maçında teknik heyet kararıyla kadroya alınmayan Samet Akaydin'in, Becao'nun yokluğunda bu maçın kadrosuna alınması bekleniyor. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin de tedavisi sürüyor.

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EYÜPSPOR'UN EKSİKLERİ

Eflatun-sarılı ekipte sakatlıkları bulunan Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö, Recep Niyaz ve Anastasios Chatzigiovanis'in maçta forma giymesi beklenmiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Eyüpspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, evinde başarılı sonuçlara imza atarak 7 müsabakada 16 puan topladı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul ekibi, Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken, Galatasaray'a konuk olduğu maçtan da 2-2 berabere ayrıldı.

DJIKU GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, sarı kart cezası nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında oynayamamıştı. Cezasını tamamlayan Djiku, Eyüpspor karşısında forma giyebilecek. Son maçlarda sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayan kaleci İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş'ın kadroda yer alması bekleniyor.

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SAMET VE AMRABAT SINIRDA

Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçı öncesinde Samet Akaydin ile Sofyan Amrabat, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Samet ile Amrabat sarı kart görmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMANDA EN ÇOK GOLÜ FENERBAHÇE ATTI

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 8 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya, Göztepe ve Samsunspor ile de 2-2'lik skorlarla berabere kaldı. Fenerbahçe, son deplasmanda maçında derbide Beşiktaş'a mağlup oldu. Dış sahada 17 puan toplayan Mourinho'nun öğrencileri, 22 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-lacivertliler ayrıca hücum performansıyla deplasmanda en çok atan takım konumunda bulunuyor.

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LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI: FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler oynadığı maçlarda kalesinde 14 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Bu sezon tüm maçlara 11'de başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 7 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Livakovic, son lig maçında sakatlanarak yerini Ertuğrul Çetin'e bırakmıştı.

EMRE KARGIN YÖNETECEK

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.