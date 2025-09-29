×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, kötü serisini Kadıköy'de bozdu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 00:08

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, 3 resmi maçın ardından kalesini gole kapamayı başardı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.

3 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.

#Fenerbahçe#Domenico Tedesco#Ederson

