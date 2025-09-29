Fenerbahçe, kötü serisini Kadıköy'de bozdu!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 3 resmi maç sonra galibiyete uzandı.
Sarı-lacivertliler, sırasıyla ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olmuştu.
3 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI
Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte galip gelemezken, ligde Alanyaspor'dan 2, Kasımpaşa'dan ise 1 gol yemişti.
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb müsabakasında ise kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
Sarı-lacivertli ekip, son olarak 4 maç önce Trabzonspor'a karşı kalesini gole kapamıştı.