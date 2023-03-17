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Fenerbahçe kötü kaderi değiştirmedi! 15. kez aynı sonuç...

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#Fenerbahçe#UEFA#Sevilla
Fenerbahçe kötü kaderi değiştirmedi 15. kez aynı sonuç...
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Fenerbahçe dün akşamki Sevilla sınavı öncesinde Avrupa kupalarında ön elemeler hariç, çift ayaklı eleme turlarında olumsuz bir istatistiğe sahipti.

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Fenerbahçe bu turlarda deplasmanda oynayıp kaybettiği 14 eşleşmenin tamamında rakiplerine elenmekten kurtulamamıştı. Sarı lacivertli takım bu kez de Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda 2-0 yenildiği rakibi karşısında 1-0 kazanırken, turu getirecek skoru elde edemedi ve 15. eşleşmeden de boynu bükük ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA KURALAR BUGÜN ÇEKİLECEK

UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finalden finale kadar tüm eşleşmeler, bugün belli olacak.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende Şampiyonlar Ligi kuraları TSİ 14.00’te, Avrupa Ligi 15.00’te, Konferans Ligi ise 16.00’da çekilecek. Şampiyonlar Ligi’nde, aynı ülke takımlarının birbiriyle eşleşmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacak. Diğer iki turnuvada eşleşme kısıtlaması olması halinde, tören öncesinde açıklanacak.

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#Fenerbahçe#UEFA#Sevilla

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