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Fenerbahçe - Konyaspor maçının seremonisinde depremzede çocuklar olacak

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#Fenerbahçe-Konyaspor#Fenerbahçe#Deprem
Fenerbahçe - Konyaspor maçının seremonisinde depremzede çocuklar olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 17:04

Fenerbahçe, Konyaspor mücadelesinde depremzede çocukların maç öncesinde seremonide yer alacağını açıkladı.

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Fenerbahçe, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocukları bu akşam Konyaspor ile oynayacağı müsabakada maç önü seremonisinde ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kahramanmaraş merkezli meydana gelen pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklarımızı bu akşam Konyaspor ile oynayacağımız maç önü seremonisinde ağırlayarak onlara Fenerbahçemizin çok kıymetli birer parçası olduklarını hissettireceğiz. ’Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen’ diyerek hayata geçirdiğimiz, çocukların futbolcularımızla el ele maç önü seremonisine çıktığı projemizde bu akşam çok anlamlı bir organizasyon gerçekleşecek. Merkez üssü Kahramanmaraş olan başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizi etkileyen depremden sağ kurtulan depremzede çocuklarımız; Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında futbolcularımızla seremoniye çıkarak Teknik Direktörümüz Jorge Jesus ve futbolcularımızla buluşacak, stadımızı dolduran binlerce ve ekranları başında maçı takip edecek milyonlarca taraftarlarımızla bir araya gelecekler. Aynı zamanda bu sezon hastanede tedavi altında olan çocukların yaşıtları gibi seremoniye çıkma hayalini gerçekleştiren Fenerbahçemiz, bu maçımızda ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde bölgeye yardıma giden Trabzon’un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif’imizi de tablet ile seremoniye çıkaracak. Çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız.”

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