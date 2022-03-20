Fenerbahçe - Konyaspor maçında İsmail Kartal'ın takımı atağa çıkardığı anlar çok konuşuldu

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Kadıköy'de oynanan maçta Konyaspor, Bytyqi ile 1-0 öne geçerken Kim Min-Jae ve Dimitris Pelkas'la 2 gol bulan Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.

Müsabakanın son anları büyük heyecana sahne olurken uzatmalara 2-1 önde giren sarı lacivertliler, savunmacısı Kim Min-Jae ile kontra atağa kalktı.

Kim Min-Jae'nin top sürdüğü anlarda kameralara yansıyan Teknik Direktör İsmail Kartal, koşarak el hareketleriyle takımını öne çıkarmaya çalıştı.

Kenarda büyük heyecan yaşayan Kartal'ın bu görüntüsü yayıncı kameralarına yansırken sosyal medyada da çok konuşuldu.

"KENARDA OYUNU YAŞIYORUZ"

Karşılaşmanın ardından o görüntüsü sorulan İsmail Kartal, "Kim Min-Jae ileri çıkarken, ona destek vermek için onunla koştum. Kenarda oyunu yaşıyoruz, o yüzden böyle bir şey oldu." dedi.

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📽️ İsmail Kartal'ın Kim Min-Jae ile birlikte atağa çıktığı anpic.twitter.com/Yopdkvt1Jw — Spor Arena (@sporarena) March 20, 2022

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Karşılaşmanın ardından takımın iyi bir performans sergilediğini belirten Kim Min-Jae, "Gerçekten çok mutluyum. Takımımız iyi performans sergiledi. 3 puan kazandık. Hem benim performansım hem takımın performansı çok iyiydi. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

KİM MİN-JAE TÜRKÇESİNİ GELİŞTİRMİŞ

Kim Min-Jae, muhabirin "Bizimle Türkçe konuşabilir mi?" şeklindeki esprili sorusuna ise bildiği kelimeleri söyleyerek yanıt verdi.

Türkçe bildiği kelimeleri sıralayan Kim Min-Jae, "Merhaba, afiyet olsun, nasılsın, teşekkürler" diyerek röportajı tamamladı.