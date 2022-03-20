Fenerbahçe-Konyaspor maçında Altay Bayındır'dan hakeme itiraz! Goldeki o anlar...

Haberin Devamı

Fenenerbahçe ile Konyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 30. hafta maçında konuk ekibin attığı gol, maçın çok konuşulan anlarından biri oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında sağ kanattan kullanılan taç atışında Amilton yerden kaleye şutunu gönderdi.

Kaleci Altay topu kurtarmak isterken Konyasporlu Zymer Bytyqi müdahalede bulundu ve topu ağlara gönderdi.

ALTAY BAYINDIR VE OYUNCULARDAN İTİRAZ

Halil Umut Meler'in gol kararının ardından kaleci Altay Bayındır bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını belirtti.

Haberin Devamı

Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Erkan Engin ile görüştükten sonra golü verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada da kararla ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu.

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, 11’de son maça göre tek değişiklik yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve teknik heyet kararıyla Sosa kadroda yer almadı. Tecrübeli futbolcu bu sezon performansıyla hayal kırıklığına neden olurken, futbolundan daha çok özel yaşantısıyla gündeme gelmişti. Ligde son 4 maçta kadroda yer almasına süre almayan Arjantinli oyuncu, Konyaspor maçında da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Alanyaspor maçında 11’de başlayan Ozan Tufan’ı yedek kulübesine çeken Kartal, kart cezası sona eren İrfan Can Kahveci’ye şans tanıdı.

PENALTI BEKLENTİSİ

Mücadelenin 60. dakikasında ise İrfan Can Kahveci, ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.