Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe, daha önceki 29 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı. Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 Süper Lig maçının 17'sini kaybeden Konyaspor, son dört karşılaşmanın ikisinden puanla ayrıldı.

Bu sezon oynadığı yedi Süper Lig maçında mağlubiyet almayan Fenerbahçe, en son 2011/12'nin ilk sekiz haftasını yenilgisiz tamamlamıştı. Dış sahada oynadığı son üç Süper Lig karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Konyaspor, tek sezonda dört maçlık bir seriyi en son 2008/09 sezonunda yaşamıştı.

Bu sezon en fazla oyuncusu gol atan Süper Lig takımı olan Fenerbahçe, dokuz farklı isimden gol bulmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Fenerbahçe; rakiplerine en az net pozisyon fırsatı tanıyan ekip ise Konyaspor. Fenerbahçe formasıyla çıktığı son iki Süper Lig maçında birer gol katkısı sağlayan Enner Valencia, Kasım 2014'ten bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe sağ beki Gökhan Gönül'den daha fazla isabetli orta yapan tek isim, tecrübeli oyuncunun takım arkadaşı Caner Erkin.

Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golde de pay sahibi olan Artem Kravets, bu katkıların hiçbirini deplasmanda sağlayamadı. Erol Bulut, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe kariyerindeki ilk sekiz maçta mağlubiyet almayan ilk yerli teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.