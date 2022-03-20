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Canlı Anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı

#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Fenerbahçe Konyaspor maçı

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşıyor. Haberimizde Fenerbahçe Konyaspor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 0

Konyaspor: 1

Goller: 35' Bytqi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Min-Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, İrfan Can, Rossi, Mesut Özil, Serdar Dursun.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Bytqi, Endri, Soner, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, saat 19.00'da Bein Sports 1 kanalından izlenebiliyor.

Geride kalan 41 müsabakanın 31'ini sarı-lacivertliler kazanırken, 7’sinde mağlup oldu ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 106 gol kaydederken, Konyaspor 46 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 5 maçın 4’ünü kazandı
Süper Lig’de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4’ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor’u 2-1, Hatayspor’u 2-0, Kasımpaşa’yı 2-1, Alanyaspor’u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sakat ve cezalılar
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler Yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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#Fenerbahçe#Konyaspor#Süper Lig

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