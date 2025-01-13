Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında, Şampiyon Oranlar Misli'de!

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Konyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında kozlarını paylaşacak. Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kritik karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Oğulcan, Prip, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Umut Nayir.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Mert; Bartuğ, Fred; Tadic, Szymanski, Kostic; En-Nesyri.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında oynadığı son 5 lig maçında 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında oynadığı son 5 lig maçının 3’ünde gol atamadı.

Fenerbahçe’nin oynadığı son 5 resmi maçın 4’ünde ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

Konyaspor’un oynadığı son 6 lig maçının 5’i 2,5 gol altı skorla sona erdi.

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İki takımın arasında oynanan son 5 lig maçının 3’ünde karşılıklı gol olmadı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Konyaspor galibiyetine 6.34, beraberliğe 4.31, Fenerbahçe kazanıra ise 1.32 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %50’si Fenerbahçe’nin galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Maçın sürprize açık olduğunu düşünüyorsanız Konyaspor’a verilen çifte şans oranının tatminkar olduğunu görüyorsunuz. Buna karşılık lider Galatasaray’ın 11 puan arkasında kalan Fenerbahçe’nin kazanmaktan başka seçeneği yok. Konyaspor’da Adil ve Jevtović yoklukları hissedilecek futbolcular. Fenerbahçe geniş kadrosuyla Amrabat’ın boşluğunu dolduracaktır. Fenerbahçe’nin kazanacağını öngörüyorum.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ile sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat, bu maçta forma giyemeyecek. Kaleci Dominik Livakovic'in durumu ise belirsiz.

Sakatlığını atlatan Oğuz Aydın, teknik ekibin şans vermesi durumunda takımdaki yerini alabilecek.

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SAMET VE SZYMANSKI SINIRDA

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.

Athletic Bilbao maçında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin'i korumak için kadroya dahil etmeyen teknik direktör Jose Mourinho, ikas Eyüpspor karşılaşmasında olduğu gibi bu müsabakada da Samet'i kadroya dahil edebilir.

Üç sarı kartı bulunan Samet Akaydin, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyip kart görmesi durumunda Adana Demirspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart ceza sınırındaki bir diğer isim Sebastian Szymanski.

Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, yarınki maçta kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

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DEPLASMANDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 14'ü Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe'nin attığı 48 gole Konyaspor 27 golle karşılık verdi.

İki takımın ligde oynadığı son maç, 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 kez kaybetti, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım, bu maçlarda 22 gol kaydederken 9 gol yedi.