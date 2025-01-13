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Fenerbahçe, Konya’da 3 puan için sahada! Jose Mourinho'nun kadrosu netleşti

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Konyaspor
Fenerbahçe, Konya’da 3 puan için sahada Jose Mourinhonun kadrosu netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2025 07:00

Sarı lacivertlilerde cezalı Amrabat ile sakatlıkları bulunan İsmail, Becao ve Oosterwolde oynamayacak. Konya’da ise Adil, Jevtovic ve Damjanovic cezalı.

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Trendyol Süper Lig’de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, akşam Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 39 puan toplayan F.Bahçe’de sakatlıkları bulunan Oosterwolde, Becao ve İsmail ile sarı kart cezalısı Amrabat, forma giyemeyecek.

3’er sarı kartlı Szymanski ile Samet oynayıp sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Adana Demir maçında forma giyemeyecekler.

17 maçta 20 puan toplayan ve son 3 maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Konyaspor’da, cezalı olan Marko Jevtovic, Adil Demirbağ ve Filip Damjanovic oynamayacak.

Fenerbahçe, Konya’da 3 puan için sahada Jose Mourinhonun kadrosu netleşti


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#Fenerbahçe#Süper Lig#Konyaspor

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