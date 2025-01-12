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Fenerbahçe, Konya kadrosunu açıkladı! 5 eksik...

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#FENERBAHÇE#Konyaspor#SÜPER LİG
Fenerbahçe, Konya kadrosunu açıkladı 5 eksik...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 16:54

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sarı lacivertli kafilede 5 eksik dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kafile bugün özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

5 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik Konya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

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#FENERBAHÇE#Konyaspor#SÜPER LİG

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