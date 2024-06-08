×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe kongresinde ilk raunt başlıyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylarını seçtirmek için yarışacak

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe kongresinde ilk raunt başlıyor Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylarını seçtirmek için yarışacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

Sarı lacivertli kulübün 2 gün sürecek olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün start alacak. Koç ve Yıldırım’ın farklı isimleri aday göstermesiyle adeta bir ‘güç gösterisi’ne dönüşen divan başkanlığı seçimi bugün saat 10.00’da başlayacak. Ali Koç’un adayı Vefa Küçük ile Aziz Yıldırım’ın adayı Şekip Mosturoğlu arasındaki yarışı kazanan isim, iki gün boyunca sarı lacivertli kulübün kongresini yönetecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün başlayacak. Ülker Stadı’nda iki gün sürecek kongrenin ilk gününde divan başkanlığı, yarın ise kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri yapılacak. Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın farklı isimleri destekleyeceklerini açıklamasıyla divan başkanlığı yarışı bir anlamda yarın yapılacak başkanlık seçiminin ilk raunduna dönüştü.

Gözden KaçmasınFenerbahçede seçimin kazanını belliFenerbahçe'de seçimin kazanını belliHaberi görüntüle

EL KALDIRMA YÖNTEMİYLE OYLAMA YAPILACAK

Ali Koç’un Vefa Küçük’ü, Aziz Yıldırım’ın ise Şekip Mosturoğlu’nu aday göstereceği divan başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00’da yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in yapacağı, kulübün tüzüğünü anlatan konuşmasıyla başlayacak. Pekin’in konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında el kaldırma yöntemiyle oylama yapılacak. Daha çok oy alan aday, iki gün boyunca tarihi kongreyi yönetecek.

Haberin Devamı

ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:
· Hamdi Akın
· Hulusi Belgü
· Erol Bilecik
· Hüseyin Bozkurt
·Mehmet Dereli
· Esin Güral Argat
· Acun Ilıcalı
· Nedim Keçeli
· Ahmet Ketenci
· Burak Kızılhan
· Sertaç Komsuoğlu
· Ergun Özen
· Fethi Pekin
·M.Hakan Safi
YEDEK:
· Alper Alpoğlu
· Selma Altay Rodopman
· Kemal Danabaş
· Eren Dişli
· Özgür Özaktaç
· Cenk Öztanık
· Rıfat Perahya

AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:
·Mithat Yenigün
·Mahmut Uslu
· Nihat Özbağı
· İlhan Ekşioğlu
·Mehmet İman
· Önder Fırat
· Fatih Öztürk
·Murat Salar
· Selim Kosif
· Batuhan Özdemir
· Ömer Onan
· Hande Tibuk
· Ahmet Özokur
·M. Ömer Topbaş
YEDEK:
· E.Selim Akgün
·M.Aydın Acun
· Emrah Tünay
·M.Engin Özturan
· Savaş Adalet
· Berkay Erdim
· Tuna Akın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ali Koç#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!