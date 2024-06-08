Fenerbahçe kongresinde ilk raunt başlıyor! Ali Koç ve Aziz Yıldırım adaylarını seçtirmek için yarışacak

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Fenerbahçe Kulübü tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, bugün başlayacak. Ülker Stadı’nda iki gün sürecek kongrenin ilk gününde divan başkanlığı, yarın ise kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu seçimleri yapılacak. Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın farklı isimleri destekleyeceklerini açıklamasıyla divan başkanlığı yarışı bir anlamda yarın yapılacak başkanlık seçiminin ilk raunduna dönüştü.

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EL KALDIRMA YÖNTEMİYLE OYLAMA YAPILACAK

Ali Koç’un Vefa Küçük’ü, Aziz Yıldırım’ın ise Şekip Mosturoğlu’nu aday göstereceği divan başkanlığı seçimi, bugün saat 10.00’da yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in yapacağı, kulübün tüzüğünü anlatan konuşmasıyla başlayacak. Pekin’in konuşmasının ardından kongre üyeleri arasında el kaldırma yöntemiyle oylama yapılacak. Daha çok oy alan aday, iki gün boyunca tarihi kongreyi yönetecek.

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ALi KOÇ’UN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

· Hamdi Akın

· Hulusi Belgü

· Erol Bilecik

· Hüseyin Bozkurt

·Mehmet Dereli

· Esin Güral Argat

· Acun Ilıcalı

· Nedim Keçeli

· Ahmet Ketenci

· Burak Kızılhan

· Sertaç Komsuoğlu

· Ergun Özen

· Fethi Pekin

·M.Hakan Safi

YEDEK:

· Alper Alpoğlu

· Selma Altay Rodopman

· Kemal Danabaş

· Eren Dişli

· Özgür Özaktaç

· Cenk Öztanık

· Rıfat Perahya

AZiZ YILDIRIM’IN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

ASiL:

·Mithat Yenigün

·Mahmut Uslu

· Nihat Özbağı

· İlhan Ekşioğlu

·Mehmet İman

· Önder Fırat

· Fatih Öztürk

·Murat Salar

· Selim Kosif

· Batuhan Özdemir

· Ömer Onan

· Hande Tibuk

· Ahmet Özokur

·M. Ömer Topbaş

YEDEK:

· E.Selim Akgün

·M.Aydın Acun

· Emrah Tünay

·M.Engin Özturan

· Savaş Adalet

· Berkay Erdim

· Tuna Akın