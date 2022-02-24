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Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde tur için Prag'da!

#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Prag
Fenerbahçe, Konferans Liginde tur için Pragda
Süleyman Arat

Ev sahibine beraberlik dahi yeterken Fenerbahçe 2 farklı kazanması durumunda direkt tur atlayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldığı için temsilcimiz tek farklı skorlar kazanırsa maç uzatmaya gidecek. Uzatmada da farkı artıramazsa turu geçeni penaltılar belirleyecek.

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Fenerbahçe ilk maçta evinde 3-2 yenildiği Çekya temsilcisi Slavia Prag karşısına tur için çıkıyor.

UEFA Konferans Ligi 2. maçında öncelikle 1 farkla öne geçip maçı uzatmaya taşıyacak skoru yakaladıktan sonra 2. golle tur biletini cebine koymayı hedefleyen sarı lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Luiz Gustavo ve Novak ile kart cezalısı Zajc kafilede yer almadı. Sakatlıkları geçen İrfan Can ve Kim ise takımla Prag’a gitti.

MESUT ÖZİL EVDE KALDI

· Belindeki sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut tam olarak hazır olmadığı için teknik heyet tarafından kadroya alınmadı. Yıldız futbolcu tam anlamıyla sağlıklı geri dönüş ve aktif antrenman yapmak için İstanbul’da kaldı.

· Takımda bugün alacağı süre merak edilen Arda Güler’in yanı sıra alt yapıdan Osman Ertuğrul Çetin, Ruhan Arda Aksoy, Bora Aydınlık kafileyle birlikte Prag’a gitti.

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Fenerbahçe, Konferans Liginde tur için Pragda

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#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Prag

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