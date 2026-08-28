Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini duyurdu!

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Fenerbahçe, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Transfer Bilgilendirmesi

Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE'DEN KAP

"Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır.

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Yeni transferimiz Kojo Peprah Oppong’un imza töreni, 29 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenecektir.

Futbol Direktörümüz Oğuz Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilecek imza töreni, saat 11.00’de tüm basına açık olacaktır."

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE’YE RAKİP OLDU

Profesyonel kariyerine İsveç ekibi Norrköping’de başlayan Oppong, daha sonra bir başka İsveç ekibi GIF Sundsvall forması giydi. Geçtiğimiz sezonun başında ise Fransa ekibi Nice, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki savunmacı, Nice formasıyla toplam 43 resmi maça çıktı. Oppong, geçtiğimiz sezon Nice ile UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye rakip olmuştu.

FENERBAHÇE TARİHİNİN 6. GANALI FUTBOLCUSU

Sarı-lacivertlilerin tarihinde daha önce 5 Ganalı futbolcu ter döktü. Kojo Peprah Oppong; Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku’nun ardından kulüp tarihinin 6. Ganalı futbolcusu olacak.