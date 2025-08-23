Fenerbahçe - Kocaelispor maçında ilkler yaşandı! Kadıköy'de 16 yıl sonra gerçekleşti

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Sarı - lacivertliler, Skriniar, Archie Brown ve Talisca'nın golleriyle kazanırken, bu sezonki ilk galibiyeti elde etti.

Bu sezon ilk iç saha maçı Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçını deplasmanda Göztepe ile oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri golsüz beraberlikle ayrıldığı maçla sezona 1 puanla başlamıştı. Bugün ise yeşil-siyahlı takıma karşı taraftarı önünde galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ İLK GOLÜ SKRINIAR'DAN

Mücadeleye kaptan olarak 11'de başlayan Skriniar, 5. dakikada Çağlar Söyüncü'nün ortasında altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 gol kaydeden Fenerbahçe'de Süper Lig'deki ilk golünü Skriniar yaşadı.

BRUNO PETKOVIC SİFTAH YAPTI





Yeşil - siyahlıların ise tek sayısını kaydeden Bruno Petkovic, adını tarihe yazdırdı.

Bu golle birlikte Bruno Petkovic, Kocaelispor formasıyla ilk golünü Fenerbahçe karşısında kaydetti.

16 YIL SONRA BİR İLK

Süper Lig'deki son golünü 24 Mayıs 2009'da Taner Güller ile Başakşehir karşısında kaydeden İzmit ekibi, 16 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Kocaelispor, 5935 gün sonra Fenerbahçe deplasmanında gol buldu.

İRFAN CAN'DAN KARİYER İLKİ

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Süper Lig kariyerindeki ilk frikik golünü Bruno Petkovic'ten yedi.

ARCHIE BROWN SÜPER LİG'E 'MERHABA' DEDİ





Yaz transfer döneminde takıma dahil olan ve hazırlık maçlarından itibaren takımın değişmez ismi olan Brown, sol kanatta gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Kanarya'nın oynadığı 5 resmi maça da 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, ilk gol sevincini UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Feyenoord'a karşı yaşadı.

Archie Brown bugün de müsabakanın 51. dakikasında Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti. Jhon Duran'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden ortasında topu iyi takip eden Brown, arka direkte yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

TALISCA 11'E GOLLE DÖNDÜ!





Anderson Talisca, bu sezon ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada gol sevinci yaşadı ve 4. maçta 2. golünü kaydetti.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı Feyenoord, Benfica ve Göztepe maçlarında sonradan dahil olan Talisca, Kocaelispor'a karşı 11'de başladı. Feyenoord mücadelesinde 1 kez gol sevinci yaşayan Talisca, Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

Brezilyalı futbolcu Kocaelispor karşısında etkili bir performans gösterirken, birçok kez kaleyi denedi ve bir şutu da direkten döndü. Talisca, 66. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun 76. dakikada kaydettiği bir diğer gol ise pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle VAR'da iptal edildi.

Anderson Talisca, yeşil-beyazlılara karşı 84. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

DJIKU İLK KEZ SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Kocaelispor maçının son bölümünde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez süre aldı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı iki Feyenoord maçının yanı sıra Göztepe ve Benfica maçlarında da kadroda olmasına karşın forma giymeyen Djiku, Kocaelispor karşısında 90. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi.

İNANILMAZ ŞUT İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribat hariç, maça ilk 11'de başlayan bütün futbolcular Kocaelispor kalesine şut attı.

6 - Talisca

2 - Jhon Duran

2 - Archie Brown

2 - İsmail Yüksek

1 - Çağlar Söyüncü

1 - Nelson Semedo

1 - Skriniar

1 - Oğuz Aydın

1 - Fred

1 - En Nesyri