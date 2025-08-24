Fenerbahçe-Kocaelispor maçında hakemin hatalı kararını duyurdular: Net penaltı!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. Haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin mücadelesini beIN Trio’da Süper Lig’de görev almış önemli hakemler değerlendirdi. İşte pozisyon pozisyon ayrıntılar…

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan müsabakadan Kanarya 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca'dan geldi.

Bu sezon ilk iç saha maçı Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçını deplasmanda Göztepe ile oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri golsüz beraberlikle ayrıldığı maçla sezona 1 puanla başlamıştı. Yeşil-siyahlı takıma karşı taraftarı önünde galibiyet elde etti.

Haberin Devamı



HAKEM MEHMET TÜRKMEN'İN KARARLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen'in ve VAR'da görev alan Kadir Sağlam'ın kararları tartışma yarattı. Karşılaşmaya damga vuran hakem kararlarını Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında yorumladı.

4. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: VAR'ın çağırması sonrası penaltı verilmeliydi.



Bülent Yıldırım: VAR müdahalesi ve penaltı gerekirdi. Sarı kart olmalıydı, çok net.

Bahattin Duran: Kocaelisporlu oyuncu topa bakmadı. Çağlar topa vuracakken çekildi. Net penaltı

* Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.



6. dakikada Jhon Duran'a topsuz alanda yapılan müdahale sonrası devam kararı doğru mu?

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Net faul ve sarı kart. Faulü yapan, penaltı pozisyonundaki oyuncu.

Deniz Çoban: Net bir sarı kart. Topsuz alan ihlali. 2 sarı kart ve 1 ikazlık hareket yaptı bu oyuncu.

Bahattin Duran: Net bir sarı kart ve faul. Bu oyuncu 6 dakikada 3 faul yaptı. 2 tanesini sarı kartlık.28. dakikada Skriniar - Haidara mücadelesi ve sonrasında Nonge'nin faulü...

Bülent Yıldırım: Talisca hakemden daha iyi alan kontrolü yapmış ve kimin kime faul yaptığını biliyor. Talisca 3 kere faul yaptı Nonge diyor, hakem farkında değil. Haidara, diziyle Skriniar'ın kafasına vuruyor, sarı kart. Nonge, üçüncü faulünü yaptı, sarı kart.

Deniz Çoban: Nonge'nin 27 dakikada 3. faulü. Talisca da onu söyledi. Haidara'nın yaptığı net faul, sarı kart gösterse de kabul ama faulü hiç görmüyor.

Haberin Devamı



Bahattin Duran: Top için mücadele yok, Haidara dizini çıkarıp vuruyor. Skriniar'ın yerde yattığını görüp dizini çıkararak vuruyor Haidara, net sarı kart.

Nonge'nin Talisca'ya hareketinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Faul ve sarı kart kaçınılmaz, hakem devam dedi.



Deniz Çoban: Bu oyuncunun 45 dakikada 5. faulü, kartsız ve uyarısız bitirdi.



Bahattin Duran: Bu pozisyon özelinde bile sarı kart ama hakem devam ettirdi.



47. dakikada Archie Brown'ın Show'a faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Güç transferi olsa kırmızı kart. Kramponun tabanıyla yoklama attı. Bu oluş itibarıyla net kontrolsüz bir faul, sarı karttan fazlası gerekmez. Hakem olayın farkında değil. Kartla gelmeliydi elinde.

Haberin Devamı



Deniz Çoban: Sosyal medyada bazı görüntüler gördüm. Ayak oturmuyor, Show kurtuluyor. Yoğunluk yok, güç transferi gerçekleşmiyor. Sarı kart. Sarı kart ama limitte bir hareket. Fotoğrafa bakarak karar verilmez. Buraya kadar

8. sarı kart göstermedi hakem ama buradaki isyanın farkında değil.



Petkovic'in itirazı sonrası hakemin kararı ne olmalıydı?

Deniz Çoban: Bu sarı kart kabul, kırmızıya gider bu pozisyon. Sıçrayarak geçti. Hakem sahada ne hissediyorsa kırmızı.



Bülent Yıldırım: Benim için kırmızı kart. Bu itiraza kart göstermiyorsanız otoriteniz yerle bir olmuştur.



Bahattin Duran: En az sarıyla başlar.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Talisca ile bulduğu golde VAR'ın müdahalesi ve iptal doğru mu?

Bülent Yıldırım: VAR'ın karışabileceği bir pozisyon değil ama geçen hafta Cenk Tosun'un Göztepe maçındaki pozisyonuna VAR karıştıktan sonra bir şey diyemiyorum. Gol iptali doğru karar.



Deniz Çoban: Her ülkede VAR'ın çıtası farklı. Hakem burada faulü çalsa iş biter, kimse buna faul değil diyemez. VAR buna girince tartışmalar beraberinde geliyor. Buna karıştı, ona niye karışmadı oluyor. Net bir faul. Bizim ülkedeki çıta buraya geldi.



Bahattin Duran: Sahada net bir faul. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşansa bu pozisyon VAR buna karışmazdı. Bizim ülkemizdeki VAR çıtası daha düşükte. Bizim ülkemize göre doğru.