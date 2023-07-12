Canlı anlatım: Fenerbahçe Kızılyıldız maçı

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Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'ın ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılıyıldız ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko.
FENERBAHÇE 0-2 KIZILYILDIZ
GOL: 1' Olayinka, 39' Ivanic
İkinci yarı oynanıyor...
İlk yarı sonucu: 0-2
EDIN DZEKO İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko
FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe KIZILYILDIZ maçı, saat 19.30'da başladı. Maç, S Sport ekranlarından canlı izlenebilir.