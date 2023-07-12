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Canlı anlatım: Fenerbahçe Kızılyıldız maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe #Kızılyıldız#Hazırlık Maçı
Canlı anlatım: Fenerbahçe Kızılyıldız maçı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 19:34

Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'ın ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılıyıldız ile karşılaşıyor. Yeni transfer Edin Dzeko, maça ilk 11'de başladı. Bu mücaedeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe, Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup'ın ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılıyıldız ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko.

FENERBAHÇE 0-2 KIZILYILDIZ

GOL: 1' Olayinka, 39' Ivanic

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-2

EDIN DZEKO İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Arao, Crespo, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Dzeko

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FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe KIZILYILDIZ maçı, saat 19.30'da başladı. Maç, S Sport ekranlarından canlı izlenebilir.

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#Fenerbahçe#Kızılyıldız#Hazırlık Maçı

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