Fenerbahçe, Kızıl Yıldız deplasmanında! Canlı yayın ve Şampiyon Oranlar Misli'de

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu 21. hafta maçında Kızıl Yıldız’a konuk oluyor.

15 Ocak Çarşamba günü (bugün) TSİ 22.00’da Belgrad Arena’da oynanacak karşılaşma S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kızıl Yıldız, EuroLeague’de oynadığı son 4 maçı kazandı.

Kızıl Yıldız, EuroLeague’de evinde oynadığı son 4 maçta ortalama 88,5 sayı attı.

Fenerbahçe, EuroLeague’de oynadığı son 2 maçı kazanırken; deplasmanda oynadığı son 2 maçı kaybetti.

İki takım arasında oynanan son 4 maçı Kızıl Yıldız kazandı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Kızıl Yıldız galibiyetine 1.43, Fenerbahçe Beko kazanıra ise 2.10 oran veriliyor.



MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u ev sahibinin kazanacağını düşünürken; %13’ü ise Fenerbahçe’nin galip geleceğini tahmin ediyor.

MİSLİ YAZARI EVREN İÇENER’İN YORUMU

Kızıl Yıldız'da Nedovic, Mike Daum yok. Fenerbahçe'de Wilbekin ve Baldwin yok. Zagars sakatlıktan döndü. Yeni transfer Errick McCollum oynayabilecek. Kızıl Yıldız evinde iyi taraftar desteği alıyor ve harika atmosfer yaratıyor. Son dönemde de hayli formdalar. Ligin ilk yarısında, İstanbul'da, Fenerbahçe'yi 57 sayıda tutarak 19 farkla kazandılar, o gün için sürpriz sonuçtu. Kızıl Yıldız cephesinden gelen açıklamalar, ligin ilk yarısındaki maça benzer oyunla Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları yönünde... Nedovic'in yokluğu Fenerbahçe için avantaj olacak. Fenerbahçe'nin zorlu deplasmanda, dirençli oynamasını bekliyorum. 5.5 handikap avantajıyla Fenerbahçe tarafındayım.

FENERBAHÇE SON 2 MAÇINI KAZANDI

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 9 Ocak Perşembe günü Alba Berlin’i konuk etti. Sarı lacivertliler, rakibini 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Sertaç Şanlı 18, Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis 14’er sayı üretti.

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Fenerbahçe, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 12 Ocak Pazar günü Beşiktaş Fibabanka’yı konuk etti.

Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 90-79 galip ayrılarak 14. maçında 13. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis 29 sayı üretti.

WILBEKIN VE BALDWIN SAKAT

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KIZIL YILDIZ'IN EUROLEAGUE'DE 12 GALİBİYETİ VAR

Kızıl Yıldız, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 20 maçta 12 galibiyet elde etti. Sırp ekibi, son olarak 10 Ocak Cuma günü konuk ettiği Paris Basketball’u 85-69 mağlup etti. Kızıl Yıldız’da Isaiah Canaan 15, Nemanja Nedovic ve Codi Miller-McIntyre 14’er sayı üretti.