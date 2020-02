Fenerbahçe Kırklarelispor maçı için mücadele bugün devam edecek. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, bu mücadeleyi de kazanması halinde rakibi karşısında tarihinde çıktığı dördüncü maçını da kazanmış olacak. Peki, Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor ile karşılaşacak. 11 Şubat Salı günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldıkları ancak İstanbul'a döndüklerini ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yle karşılaşacakları rövanş maçına hazır olduklarını söyledi.



Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a gecikmeli geldiklerini belirtti.



Başkan Volkan Can, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe ile ikinci kez karşılaşacağımız için heyecanlıyız. Yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 3 gün kaldık. Uçaklar sürekli ertelendi. Maça yetişememe ihtimaline karşı durumu TFF'ye bildirmiştik ancak havamuhalefetinin ardından uçağımız Trabzon'dan havalanarak İstanbul'a ulaştı. Fenerbahçe maçına hazırız."