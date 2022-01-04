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Fenerbahçe Kim Min-Jae ve Szalai'yi vermedi, Napoli stoperini Premier Lig'de buldu!

#Transfer#TRANSFER#Kim Min-Jae
Fenerbahçe Kim Min-Jae ve Szalaiyi vermedi, Napoli stoperini Premier Ligde buldu

İtalya Serie A'nın zirve adaylarından Napoli, Fenerbahçe'den Kim Min-Jae ve Szalai için olumsuz yanıt aldıktan sonra yöneldiği Axel Tuanzebe'nin transferi için Manchester United ile anlaşmaya vardı.

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Kostas Manolas'ın ayrılmasının ardından savunmaya takviye yapmayı planlayan ve transfer hedeflerinden biri Fenerbahçeli Kim Min-Jae olan Napoli, stoper tercihini yaptı.

İtalyan gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Manchester United'dan Axel Tuanzebe'nin transferini bitirmek üzere. Fenerbahçe'nin Min-Jae ve Attila Szalai transferlerine izin vermemesi sonrası Napoli'nin Tuanzebe'yi sezon sonuna kadar kiralayacağı ifade edildi.

İtalyan ekibinin Tuanzebe için Manchester United'a 600 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Napoli Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 400 bin ve Tuanzebe belli sayıda maça çıkarsa 200 bin olmak üzere toplamda 600 bin euro da bonus ödeyecek. Genç stoperin satın alma opsiyonu olmayacak.

Sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Tuanzebe, toplamda 11 maçta forma giydi.

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#Transfer#TRANSFER#Kim Min-Jae

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