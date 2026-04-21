Fenerbahçe, Kim Min-Jae ve Muriqi'yi geri getiriyor! 'Anlaşın yeter'

Fenerbahçe, Kim Min-Jae ve Muriqiyi geri getiriyor Anlaşın yeter
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, sarı lacivertlilerde iz bırakmış Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi'yi geri getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilere bu bağlamda 'kulübümle anlaşın yeter' mesajı geldi.

Fenerbahçe, bu yaz nokta atışı transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Yönetim, dünyaca ünlü yıldızlar için çalışırken, bir yandan da tanıdık isimlere yeniden Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için çalışmalara başladı.

YÖNETİMDEN MIN-JAE VE VEDAT MURIQI HAMLESİ

Fenerbahçe'de hedef Kim Min-Jae ve Vedat Muriqi... Aslında iki oyuncu için de ilk temas ara transfer dönemi için kurulmuştu ama kulüpleri ayrılığa onay vermemişti.

BAYERN GÖNDERMEYE SICAK

Kim min-jae, Alman devinde sezonun genelinde Upamecano ve Tah’ın gerisinde kaldı. Son haftalarda şampiyonluk yolunda rahatlayan Kompany, Şampiyonlar Ligi’ne ağırlık vermek için rotasyona gitti ve Kim daha fazla süre aldı. Güney Koreli oyuncu, iki şampiyonluk yaşadığı Bayern’den ayrılabilir. Bu yaz bir stoper transferi planlayan Panzerler de 29 yaşındaki oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Kim'in menajeri Ivo Lourenço Rita geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelip Sarı-Lacivertliler ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Yıldız futbolcunun Türkiye dahil olmak üzere birçok başka talibi de var. Yönetim, transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

İŞTE SANTRFOR PLANI

Sarı-Lacivertliler, forvet hattına dünyaca ünlü, tartışılmayacak bir ismi getirmeye kararlı. Bunun yanı sıra Vedat Muriqi'nin dönmesi için de yoğun mesai harcanıyor. Mallorca, devre arasında, ligde kalma savaşı verildiği dönemde en önemli gol silahını satmak istememişti. Ancak sezon sonunda işler değişebilir.

KADIKÖY'E GERİ DÖNMEYE HAZIR

Kosovalı golcü, Fenerbahçe’ye dönmeye hazır. Muriqi, “Mallorca ile anlaşın yeter” mesajını göndermişti. Sarı-Lacivertliler’de şampiyonluk yaşama hayalini ilk döneminde gerçekleştiremeyen 31 yaşındaki forvet, yarım kalan hikâyeyi bitirmenin peşinde.

 

