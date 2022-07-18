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Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i elerse daha kolayıyla eşleşecek

#Fenerbahçe#Başakşehir#Konyaspor
Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i elerse daha kolayıyla eşleşecek

Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. ön eleme turu kuraları bugün İsviçre’de çekilecek.

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İlk olarak TSİ 13.00’te Devler Ligi kurası çekilecek ve Dinamo Kiev-Fenerbahçe eşleşmesi galibinin muhtemel rakibi belli olacak.

Bu eşleşmenin galibi seri başı sayıldığı için Fenerbahçe turu geçerse nispeten kolay bir rakiple eşleşecek.

Kanarya, Kiev’i elerse Monaco, Sturm Graz, St. Gilloise veya Midtjylland-AEK Larnaka eşleşmesinin galibine rakip olacak.

Saat 15.00’te de Konferans Ligi 3. ön eleme kurası çekilecek ve Başakşehir’in Maccabi Netanya’yı, Konyaspor’un BATE Borisov’u elemesi durumundaki olası rakipleri belli olacak.

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OLASI RAKİPLER ŞÖYLE:

Başakşehir: SpartakTrnava-Newtown galibi, Breidablik-Buducnost galibi, Motherwell-Sligo Rovers galibi, AIK- Poltava galibi.

Konya: SepsiOlimpija Ljubljana galibi, VllazniaCraiova galibi, Koper-Vaduz galibi, Petrocub-Laçi galibi, Panathinaikos.

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#Fenerbahçe#Başakşehir#Konyaspor

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