Fenerbahçe 4-0 KF Tirana / Maç sonucu

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı KF Tirana'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maçta Fenerbahçe'nin galibiyet gollerini 9. dakikada Mergim Berisha, 53. dakika Filip Novak, 84. dakikada Dimitris Pelkas ve 88. dakikada Mbwana Samatta kaydederken iki golde asist Lincoln Henrique'den geldi.

LİNCOLN HENRİQUE PARLADI

Fenerbahçe'nin Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında bir gol atan Lincoln Henrique, bu maçta da iki asiste imza atarak yıldızlaştı.

Fenerbahçe ilk 11: Ertuğrul, Novak, Lemos, Serdar Aziz, Osayi Samuel, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha

KF Tirana ilk 11: Bekaj, Tosheivski, Najdovski, Behiratche, İsmajlgeci, Aleksi, Limaj, Totre, Xhixha, Seferi, Devid

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KF TİRANA, ARNAVUTLUK LİGİ'Nİ ŞAMPİYON TAMAMLADI

Ligini 73 puanla en yakın rakibine 10 puan fark atarak şampiyon tamamlayan KF Tirana, 64 gol atarak ligin en golcü takımı oldu. Buz özelliğinin yanı sıra oynadığı 36 mücadelede kalesinde 27 gol gördü. Takımın en golcü ismi Taulant Seferi, rakip filelere 19 gol gönderirken, 23 yaşındaki genç forvet Redon Xhixha 14 gole imza attı.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA BERABERLİK ÇIKTI

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile karşılaştı. Mücadeleden 2 - 2 beraberlikle ayrılan sarı lacivertlilerin gollerini yeni transferlerden Lincoln Henrique ve genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya attı.