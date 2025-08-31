Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na kavuşuyor! Geliş saati belli oldu

Haberin Devamı

Yaklaşık bir aydır Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler'e gelmek istemesine karşın Benfica'nın tutumu nedeniyle Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrasına kalan transferde artık mutlu son çok yakın.

BENFICA TRANSFERİ VE MALİYETİ DUYURDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını söyledi.

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe Kulübüne transferiyle ilgili konuşan Yazgan, "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda.

Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ÖZEL JET SABAH HAVALANDI! İŞLEMLER BAŞLADI

Fenerbahçe açıklamaların yapılmasının ardından yeni transferini almaya Portekiz'e bu sabah saatlerinde gitti.

Lizbon’dan kalkacak olan özel jet bu akşam Sabiha Gökçen’e iniş yapacak. Kerem Aktürkoğlu, saat 18.00 sularında İstanbul’da olacak.