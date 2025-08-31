Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini resmen açıkladı! Formayı giydi, İstanbul'a geliyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

İSTANBUL'A GELİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a geliyor. Lizbon'dan havalanan uçağın, bu akşam 22.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

FORMAYI GİYDİ

Milli futbolcu, uçakta sarı-lacivertli formayı giydi. 26 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

BENFICA'YA VEDA ETTİ

Benfica'dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibine veda etti.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Sevgili Benficalılar,

Maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum.

Öncelikle, takım arkadaşlarıma, değerli hocam Bruno Lage ve teknik ekibine, ayrıca kulüpte çalışan tüm inanılmaz insanlara yürekten teşekkür ederim. Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu.

Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza. İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza dek kalbimde kalacak. Bu kulüp, hayatımda her zaman çok özel bir yere sahip olacak.

Avrupa’daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz bir destek gördüm ve bunun için çok minnettarım. Size hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum, ancak bu harika takımın ve taraftarların bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum. Ben de artık bir gerçek Benfica taraftarı olarak her zaman sizi destekleyeceğim.

Son olarak, Başkanımız Rui Costa’ya özel bir teşekkür bırakmak istiyorum. Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim, Başkan." ifadelerini kullandı.

BENFICA AÇIKLAMIŞTI

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon avro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon avroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

