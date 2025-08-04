Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Portekiz'de!

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Fenerbahçe, gerçekleşmesi için uzun süredir büyük bir çalışma içeresinde olduğu Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İlk olarak milli futbolcu ile anlaşmaya varılmasının ardından Benfica ile de transferin gerçekleşmesi yolunda büyük bir mesafe kat eden sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Hakan Safi, transferi bitirmek için dün Portekiz’e gitti. F.Bahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Kerem için Benfica Başkanı Rui Costa ilk olarak olumsuz cevap vermişti.

F.Bahçe ısrar etti, Benfica geri adım attı

Rui Costa, “Şampiyonlar Ligi’nde Nice ile çok önemli maçlarımız var, teklifiniz bizim için iyi ancak şu anda satmayı düşünmüyoruz. Maçların bitiminde görüşelim” dedi. Ancak Fenerbahçeli yönetici Safi de “Bizim de Şampiyonlar Ligi’nde maçlarımız var ve Kerem Aktürkoğlu’nu da bu maçlarda oynatmak istiyoruz. Transferi sonuçlandırmak için Portekiz’e geliyorum” cevabını verdi. Fenerbahçe cephesinin bu kararlı ve ısrarlı tutumu sonrası Benfica Kulübü’nün de transfere sıcak bakmaya başladığı öğrenildi.

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Kerem’e yıllık 5 milyon Euro

Transfer için olumlu haberlerin gelmesinin ardından özel uçakla Portekiz’e giden Safi’nin bugün yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Bonservis için ödenecek miktar konusunda henüz net bir rakam öğrenilemezken, Kerem’e yıllık 5 milyon Euro verileceği ileri sürüldü. Galatasaray’dan 12 milyon Euro’ya Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu bu takımda 54 maçta 16 gol 13 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan transfer gerçekleşirse, G.Saray 12 milyon Euro’luk kısmın üzerindeki kârdan yüzde 10 pay alacak.