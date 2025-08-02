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Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için masada!

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#Transfer#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için masada
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2025 07:00

Portekiz kulübünün sportif direktörü Mario Branco, Kerem Aktürkoğlu için ilk etapta 30 milyon Euro istedi. Başkan Ali Koç önümüzdeki günlerde Branco ile bizzat görüşüp pazarlık yapacak.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho’nun bir an önce takviye yapılmasını istediği sol kanat için düşünülen futbolcular arasında ilk sırada Kerem Aktürkoğlu yer alıyor.

Futbol direktörü Devin Özek, geçtiğimiz haziran ayına dek sarı lacivertli kulüpte görev yapan Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile görüşerek, milli futbolcuya talip olduklarını bildirdi. Branco ilk etapta bonservis için 30 milyon Euro isterken, rakamın düşürülmesi için görüşmeler sürüyor.

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Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon Euro ödemeyi planlayan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, Mario Branco ile bizzat görüşüp fiyatı makul bir seviyeye çekmeye çalışacak. Fenerbahçe’nin teklifi karşısındaki tutumu merakla beklenen Kerem’in ise herhangi bir şart koşmadığı, kulüplerin anlaşması halinde sarı lacivertli formayı giyeceği öğrenildi.

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BENFICA 12 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Benfica'nın geçen yıl 12 milyon Euro’ya Galatasaray’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinde oynadığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol atıp, 13 de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu

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