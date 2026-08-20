Fenerbahçe kendi travmasını kendi yaratıyor

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Futbolumuzun Fenerbahçe’ye ihtiyacı var, daha da ötesi güçlü bir Fenerbahçe’ye ihtiyacı var. 12 yıldan bu yana devam eden başarısız dönem, camiayı içinden çıkılamaz bir travmaya sürükledi. Aziz Yıldırım’ın ikinci dönemi ile birlikte, kulüp üzerindeki ölü toprağını bir nebze olsun atmış göründü. Yapılan transferlerle birlikte güçlü bir takım oluşturuldu. Ama bu kez Fenerbahçe kendi travmasını kendi yaratmaya başladı. Gençlerbirliği yenilgisi, Lyon beraberliği sonrası İsmail Kartal’a yöneltilen eleştiriler, “eleştiri” boyunu aşarak lince dönüştü.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE YENİLMEK AFFEDİLMEZ BİR HATA

Sakın ola ki İsmail Kartal’ın yaptığı açıklamaları ve kadro tercihini desteklediğim anlamını çıkarmayın. Galatasaray’ın puan kaybettiği hafta rotasyonu tercih edip, Gençlerbirliği maçını kaybetmesi affedilmez bir hataydı. Şampiyonluk hayallerini katlayacak bir fırsat ayağınıza kadar gelmiş, lige muhteşem bir giriş yapma şansınız kapıda ve siz o hayalleri hatalı kararlarınızla yerle bir ediyorsunuz. Bütün bunların altına ben de imzamı atarım. Ama iş tribünlerin ve sosyal medyanın lincine dönüşürse “sakın ha” demek zorundayım. Hele hele hangi oyuncunun oynayıp oynamayacağına tribünler karar verecekse...

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ASENSIO TEZAHÜRATIYLA DEĞİŞİKLİK YAPTIRDILAR

Her oyuncu gibi İsmail Kartal da formsuz olabilir. Hatta yetersiz de olabilir. Ama Lyon maçında yaşananlar nedir Allah aşkına. Tribünler, “Asensio” diye tezahürat yaparak oyuncu değişikliği yaptırdı İsmail Kartal’a. Asensio değişikliği Kartal’ın oyun planının bir parçası olabilir. Kendisi o değişikliği buna bağlayabilir. Her ne olursa olsun bu tablo maç kaybetmekten çok daha tehlikeli bir durumdur. Bir teknik adamı, oyuncu istekleri ile paralize edip kararlarını etkilemeye başladığınız anda oyuncuların gözünde onun otoritesini bitirirsiniz.

SAHADA KİMİN OYNAYACAĞINA HOCA KARAR VERİR TRİBÜN DEĞİL

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Fenerbahçe taraftarının yaptığı tam da budur. Kimin oynayacağına tribünler değil, teknik adam karar verir. Ve bunun sorumluluğunu taşır. Lyon maçı ile birlikte Fenerbahçe tribünleri yeni bir travmatik dönemin kapısını araladı ne yazık ki. İsmail Kartal’a, “sana güvenmiyoruz” mesajı verirken, oyuncular için de, “nasılsa taraftar arkamda” diyerek teknik adama karşı bayrak açma şansı verdi. Daha görev bile almadan Aykut Kocaman’a yönelen linç kültürü ne yazık ki şimdi İsmail Kartal’a yöneldi. Oyuncuların ve tribünlerin teknik adama saygısı futbolda başarının ana kriteridir.

BAŞARISIZLIKTA FATURAYI ZATEN KARTAL ÖDEYECEK

Fenerbahçe tribünleri bu gerçeğin farkına varmalı. Başarısızlık halinde faturayı İsmail Kartal ödeyecek zaten. Ama daha ligin 1. haftasında ve Şampiyonlar Ligi şansı hala devam ederken bu tavır Fenerbahçe’ye yarar değil zarar getirir. Fenerbahçe hocasına sahip çıkmalı, ona güven aşılamalı