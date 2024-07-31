Fenerbahçe kazandı, ülke puanı güncellendi! Sıralamada kritik detay: 90+3'teki o golün önemi çok büyük...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Lugano ile karşı karşıya geldi. İsviçre'de oynanan ilk müsabakadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, Kadıköy'deki rövanşta rakibine şans tanımadı ve 2-1'lik skorla galip gelerek bir üst tura yükseldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydetti.

Gözden Kaçmasın İlk yarılar gece, ikinci yarılar gündüz Haberi Görüntüle

EDIN DZEKO YİNE ATTI

Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Lugano ağlarını rövanşta da havalandırdı.

Müsabakanın 59. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta iyi bir kafa vuruşu çıkaran Dzeko, ikinci maçı da boş geçmedi.

Haberin Devamı

Boşnak futbolcu, Fenerbahçe ile ikinci resmi maçında dördüncü golünü attı.

Lugano ile oynanan ilk maçta hat-trick yapan Edin Dzeko 38, Shabani Nonda'yı 32 geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim olmuştu.

AVRUPA LİGİ ARTIK GARANTİ

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaşmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi de kesinleşti.

Sarı - lacivertliler, Lille'e ya da olası bir play-off eşleşmesinde elenmesi halinde doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılım gösterecek.

ÜLKE PUANI GÜNCELLENDİ

Fenerbahçe'nin son dakikada Szymanski ile bulduğu galibiyet golü, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda da önemli bir katkı sağladı.

Türkiye, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle en yakın takipçisi Çekya'nın önünde yer almaya devam etti.

İşte UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki son durum:

20: SIRBİSTAN: 21,975

19: UKRAYNA: 22,200

18: POLONYA: 24,250

17: İSVİÇRE: 26,975

16: DANİMARKA 27,075

15: YUNANİSTAN: 27,375

14: İSKOÇYA: 27,700

13: AVUSTURYA: 28,200

12: NORVEÇ: 28,750

11: İSRAİL: 29,000

10: ÇEKYA: 34,350

Haberin Devamı

9: TÜRKİYE: 34,400

8: BELÇİKA: 42,700

7: PORTEKİZ: 48,816

6: HOLLANDA: 54,150

5: FRANSA: 57,736

4: ALMANYA: 71,660

3: İSPANYA: 73,989

2: İTALYA: 79,106

1: İNGİLTERE: 89,160