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Fenerbahçe kazandı, Türkiye 9.’luktaki yerini korudu

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Avrupa
Fenerbahçe kazandı, Türkiye 9.’luktaki yerini korudu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Lugano’yu 4-3 yenen Fenerbahçe hem tur için önemli bir avantaj elde etti hem de bu zaferle ülke puanına kritik bir katkıda bulundu.

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10. sırada yer alan Çekya ile rekabet halinde olan Türkiye, Sparta Prag’ın kazandığı haftada Kanarya’nın zaferiyle 9. sıradaki yerini korudu. F.Bahçe’nin 200 puanlık katkısıyla Türkiye 33.800 puana ulaşırken takipçisi Çekya’nın puanı ise 33.750’ye çıktı.

1- Lugano’yu 4-3 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde 3+ gol yediği bir maçtan ilk kez galip ayrıldı. 

38- Lugano’yu yıkan Dzeko (38 yaş 128 gün), Nonda’yı (32 yaş, G.Saray) geçip Avrupa’da bir Türk ekibiyle hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

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ÜLKE PUANINDA SON DURUM

1. İngiltere 85.732
2. İtalya 75.356
3. İspanya 70.561
4. Almanya 67.910
5, Fransa 55.165
6. Hollanda 51.900
7. Portekiz 48.416
8. Belçika 42.400
9. TÜRKİYE 33.800
10. Çekya 33.750

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#Fenerbahçe#Şampiyonlar Ligi#Avrupa

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