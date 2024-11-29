Fenerbahçe kazandı, Galatasaray ve Başakşehir berabere kaldı, Beşiktaş kaybetti! Avrupa'da haftayı 4'te 1'le kapattık, ülke puanında fark açıldı...

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Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden ekiplerimiz mücadele ettiği kulvarlarda 4. ve 5. hafta maçlarına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlarımızdan Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray berabere kaldı, Beşiktaş ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise rakibiyle berabere kaldı.

GALATASARAY 1 PUANA RAZI OLDU

Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AZ Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi. AZ Alkmaar 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle öne geçti. Galatasaray'ın sayısını 43.dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 90+4'te Osimhen'le bulduğumuz gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

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AZ Alkmaar'da Smit 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla yenilmezliğini sürdüren Galatasaray puanını 11'e yükseltti. AZ Alkmaar ise 7 puana çıktı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA DA KAYBETTİ

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi.

Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybeden Beşiktaş, ilk defa bir İsrail takımına mağlup oldu.

Maccabi Tel Aviv'in galibiyet gollerini 23. dakikada Kanichowsky, 45+3. dakikada Dor Peretz, 80. dakikada Weslley Patati attı. Siyah beyazlıların tek golü ise 38. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Öte yandan Beşiktaş'ta Ciro Immobile, penaltı atışından yararlanamadı.

Beşiktaş bu sonuçla 6 puanda kaldı. Maccabi Tel Aviv ise 3 puana yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında 12 Aralık'ta Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 2-1 kazandı.

Slavia Prag 7. dakikada Chory ile öne geçti. Fenerbahçe'nin geri dönüş sayılarını 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti.

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Turnuvada 3 maç sonra kazanan ve ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag ise 4 puanda kaldı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Fenerbahçe, ülke puanına aldığı galibiyetle 400 puanlık bir katkıda bulundu. Galatasaray ve Başakşehir ise beraberlikleriyle 200'er puanlık bir katkı yaptı.

Karşılaşmaların ardından 10. sıradaki Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki puanı 40.100 oldu.

ÇEKYA FARKI AÇTI

Çekya ekiplerinden Sparta Prag ve Slavia Prag mağlup olurken, Viktoria Plzen ile Mlada Boleslav sahadan galibiyetle ayrıldı. İki ekibinden 800 puanlık katkı alan Çekya, 200 puanlık bir fark daha açmış oldu.

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İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İNGİLTERE: 97.035

2 - İTALYA: 85.481

3 - İSPANYA: 79.561

4 - ALMANYA: 77.285

5 - FRANSA: 63.807

6 - HOLLANDA: 59.233

7 - PORTEKİZ: 56.491

8 - BELÇİKA: 49.800

9 - ÇEKYA: 41.850

10 - TÜRKİYE: 40.100