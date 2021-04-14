Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararını verdi!

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe’de Emre Belözoğlu’nun Gaziantep karşısında kadroda yaptığı radikal değişiklikler etkisini çabuk gösterirken takımın ortaya koyduğu futbol büyük beğeni topladı. Son haftalarda oyunu geride kurduğu için takımı yavaşlattığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefine oturan Gustavo’yu kenara alıp, ofansif ön libero rolüyle Sosa’yı sahaya süren Belözoğlu bir dizi dokunuşlar daha yaparak farklı bir oyun anlayışıyla sahaya çıkarken, mevcut kadro ve formasyonu ilerleyen maçlarda da koruyacağı öğrenildi.

SERBEST YILDIZ PELKAS

Örneğin Sosa hamlesinin dışında bir diğer eleştirilen isim olan Samatta’yı kesip Valencia’yı kanattan uca sarkan tek forvet rolünde oynatan Belözoğlu, Ekvadorlu yıldızı ligin geri kalanında da aynı rolde oynatmaya hazırlanıyor.

Son haftalarda beklentilerin altında kalan Osayi’yi de kenara alan Emre Belözoğlu, Pelkas’ı serbest oynatarak yaratıcılığını öne çıkartmasını sağladı. Yunan oyuncu, oyunun akışına göre kimi zaman orta sahada oyunu yönlendirdi, kimi zaman sola kaldı, bol bol da ileri çıkarak forveti çitledi ve performansıyla tam not aldı. Mert Hakan ve Ozan da dinamizmleriyle Sosa’yı rahatırken, İrfan Can da ilk kez bu kadar çok orta kesip savunma presi yaptı. Sosa’nın önde olmasıyla defansın göbeğindeki Szalai ve Serdar da dönüşümlü olarak ileri çıkıp, takımın oyunu geriden kurmasına olanak sundu.

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