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Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Süper Lig#Fenerbahçe#Kayserispor
Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Fenerbahçe Kayserispor maçı ile iki ekip Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Kupada son mücadelesini Afjet Afyonspor ile oyanayan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-0'lık skorla ile ayrılmış. Mücadeleyi kazanarak son 16'ya kalmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Mücadele öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Kayserispor'da sakatlığı devam eden Mensah dışında Mustafa Pektemek, Hosseini ve Kolovetsios'un kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

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