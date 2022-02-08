Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Mücadele öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fenerbahçe'de Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek. Kayserispor'da sakatlığı devam eden Mensah dışında Mustafa Pektemek, Hosseini ve Kolovetsios'un kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.