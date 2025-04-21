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Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Penaltı doğru ama Kayseri'nin 2. golünden önce faulü atladı!'

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#Fenerbahçe#VAR#Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakırın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Penaltı doğru ama Kayserinin 2. golünden önce faulü atladı
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 07:00

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, 3-3'lük beraberlikle sona eren Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını değerlendirdi. Aydınus, özellikle mücadeleye damga vuran 4 pozisyonu mercek altına aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya ise müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın tartışmalı kararları damga vurdu.

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, tam 6 golün çıktığı maçın hakemi Oğuzhan Çakır'ın performansını ve tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

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FIRAT AYDINUS: TAMAMEN VAR'A BIRAKMA ANLAYIŞIYLA MAÇ YÖNETTİ

27 yaşındaki Oğuzhan Çakır Süper Lig’de 19. müsabakasına çıktı bu sezon. Faul kararlarında bazen standardı tutturamadı, vermesi gereken bazı sarı kartları atladı. Ceza sahası içinde yaşanan spesifik pozisyonların tamamını VAR’a bırakan bir anlayışla maçı yönetti. Devam edilmesi doğru olan pozisyonlarda bile vücut dilinin VAR’a teslimiyeti açıkça kendini gösteriyordu. Maçtaki tartışmalı pozisyonlara gelince...

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41. dakikada Jeanvier’in Kayserispor ceza sahasında Skriniar’ı formasından çekip ittiği pozisyonda topun oyunda olmadığı gözüküyor. O yüzden burada penaltıdan bahsedemeyiz.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakırın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Penaltı doğru ama Kayserinin 2. golünden önce faulü atladı

GÖKHAN SZYMANSKi’YE FAUL YAPTI

48. dakikada Kayseri’nin 2. golü öncesi Gökhan Sazdağı’nın Szymanski’ye yaptığı hareket fauldü. Maç esnasında, uzaktan tek açılı görüntüsü geldiği geldiği için net tespit edilemeyen bu pozisyonun faul olduğu, karşılaşma sonrası yakın çekim kamera görüntüsüyle ortaya çıktı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakırın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Penaltı doğru ama Kayserinin 2. golünden önce faulü atladı

59. dakikada Kayseri ceza alanında Jeanvier, Edin Dzeko’nun çektiği şutta dönerek hamle yaparken top kapalı olan koluna geliyor ve kolunu sakınıyor. Burada da devam kararı doğru.

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakırın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Penaltı doğru ama Kayserinin 2. golünden önce faulü atladı

76. dakikada Skriniar’ın şutunda Gökhan Sazdağı’nın eline çarpan topta mesafe her ne kadar yakın olsa da Gökhan’ın kolları doğal konumda değil ve sakınmıyor. Kaleye doğru giden topun doğal olmayan konumdaki el ile kesilmesi penaltıyı gerektirdi. Burada Oğuzhan Çakır önü açık ve görmesine rağmen VAR’ın müdahalesini bekledi ve VAR’ın desteğiyle penaltı verildi. Karar doğruydu.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Oğuzhan Çakırın kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: Penaltı doğru ama Kayserinin 2. golünden önce faulü atladı

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#Fenerbahçe#VAR#Oğuzhan Çakır

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