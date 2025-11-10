Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası dikkat çeken sözler: 'Hangi maçta kovulacak'tan bu günlere gelmek büyük iş!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleyi 4-2 kazandı.

Karşılaşmada sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Marco Asensio, 40 ve 50. dakikalarda Dorgeles Nene ve 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Konuk ekip Kayserispor'un gollerini ise 53 ve 75. dakikalarda German Onugkha kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, ligdeki üst üste 4. galibiyetini elde etti ve 29 puanla lider konumdaki Galatasaray ile olan puan farkını bire indirdi.

Konuk ekip Kayserispor ise 9 puanla ligin sondan ikinci sırasında konumlandı.

Ligde gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kayserispor, Gaziantep FK'yi konuk edecek.

USTA YAZARLARDAN KRİTİK DEĞERLENDİRMELER

Hürriyet Spor'un usta kalemleri Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin kritik Kayserispor galibiyetini ve zirve yarışını köşelerinde değerlendirdi. İşte o yazılar...

MEHMET AYAN: MÜHENDİS TEDESCO

Genç kadroyu verimli kullanmayı düstur haline getirdi!

Muhteşem Atatürk anmasını anmadan geçmeyeceğim. Saracoğlu harikaydı. Atamıza hürmet koreografisinde gözlerimizi doldurdular.

Maçın ilk 35 dakikasında sanki Ali Koç dönemi Fenerbahçesi futbolu oynanıyor, 1 saat önce Galatasaray kazanmış da zirve mücadelesi geriden izleniyor oyunu vardı. Kilidi duran top organizasyonu açtı, ikinci gol de kreması... İkinci yarı için oyun vitesi yükseltildi, beklenen galibiyet 40-45 dakikalık baskılı oyunla geldi.

Kayserispor’un mütevazı kadrosuyla yapabileceği pek bir şey yoktu. Galatasaray ve Beşiktaş’tan içeride 4 yemiş takımın Kadıköy’de de direnci mümkün değildi.

1-2-4-5 NUMARALARDAN VAZGEÇMİYOR

Maçı biraz Tedesco mühendisliği üzerinden okumak lazım. Genel anlamda 1-2-4-5 numaralarından vazgeçmiyor. Savunmada sol beki bazen Levent, bazen Brown yapıyor. Orta sahada sanki 6 numarası (Alvares) kalıcı. Günün yıldızlarından Asensio (10)’da, İsmail (8)’de kalıcı olacak gibi. Nene-Kerem kenarlarını da pek bozmayacak sanki.

(9)’daki derdi ise üç isimden birinin ayrışmaması... Maçına, oyuna, rakibe göre Nesyri, Talisca, Duran’ı kullanıyor. Biri öne çıksa, orayı da istikrara büründürecek.

O istikrarı yanal etmenlerle süsleyecek de. Geniş kadroyu verimli kullanmayı düstur haline getirmesi büyük avantaj.

ADALET BOLLUĞU!

Talisca'da ısrarını anlamakta güçlük çekiyorum ancak verim de alabiliyor dün akşamki ilk golde olduğu gibi. Beşiktaş maçındaki moralsiz Kerem’i Plzen’de oyuna atmadı, dün gece 1 gol 1 asist! Eleştirilen Nene’den dün 2 gol! “Nerede bu çocuk” denen Fred’den dün akşam 2 asist. “Olmuyor yahu” Szymanski’den her maç ısrarla yararlanma niyeti. Mert Müldür’e “Küsme oğlum” mesajlı dakikalar... Bartuğ’a dahi... (Oğuz, Becao, Çağlar falan bu adalet bolluğunda kendilerine bakacak!)

Ezcümle geçen sezonki “Yerlilerle yabancılar arasında sorun var”, “Mou hoca İrfan’a taktı!”, İsmail hoca dönemindeki “Takımı Dzeko-Tadic yapıyor!” manasızlıklarının konuşulmadığı bir dönem yaşıyoruz.

Gerek Avrupa, gerek ligde iyi giden Fenerbahçe’nin sadece taktik tahtasında değil, oyuncu ilişkileri ve kendine inandırma meselesi üzerine de değerli bir teknik adamı var. “Hangi maçta kovulacak”tan, buralara 2-3 ayda gelmek büyük iş!

UĞUR MELEKE: TEDESCO KAZANDI, BURUK KAYBETTİ

Fenerbahçe son 6 resmi maçta 5 galibiyet-1 beraberlikle iyi bir ritim yakaladı. Üstelik Stuttgart, Gaziantep ve Kayseri maçlarında bütüncül performanslar da var. Bu gelişimde tabii ki “Koç-Ilıcalı-Mourinho mazeret üretme timi”nin yerini “Saran-Tedesco centilmenliği”nin alması başrolde.

Belli ki Fenerbahçe ekosistemine mazeret timinin pompaladığı karbondioksit azalıp, oksijen gerekli düzeye gelince herkes nefes alabilmeye başlamış. Tedesco centilmen olduğu kadar çalışkan da bir teknik adam. Geliştiriyor takımının oyununu. Tedesco’nun hafta için çabasının kanıtını dün ilk iki golde görüyoruz:

1-) Talisca-Kerem Aktürkoğlu paslaşmasının ardından gelen Marco Asensio golü belli ki çok tekrar ürünü.

2-) Fenerbahçe'nin 40’ta Nene ile bulduğu ikinci gol öncesi de gözden kaçan bir detay var bence. Kayseri frikik kullanırken, Fenerbahçe savunmasının 30 metreye kadar çıkması çok önemli. Bu bence yine hafta içi çok tekrar yapmanın ödülü.

SELÇUK İNAN, BURUK’U MAT ETTİ

Dün akşam üzeri İzmit’te ise neticeyi belirleyen de bence yine teknik direktör performansları oldu. İlk 7 hafta maç kazanamadıktan sonra son 5 müsabakada vites yükselten Selçuk İnan, Galatasaray’ı iyi analiz etmiş. Temaslı oynadılar. İkili mücadelelere yüzde yüzle girdiler. İcardi’nin yarattığı orta saha zafiyetini iyi değerlendirdiler. Önde bastılar ve rakiplerini özellikle ilk 45’te hataya zorladılar.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’unsa bırakın Kocaeli’nin son 3-4 müsabakasını, sadece geçtiğimiz haftaki Başakşehir maçını izleyerek bile fark edilebilecek detaylara önlem almadığını gözlemledik. Kocaeli’nin sağ açığı Agyei, daha 5-6 gün önce Başakşehir’in solunu felç etmişti. Aynı Agyei, yine aynı çizgiyi kullanarak Galatasaray’ın da solunu koridora çevirdi. Her aldığı topla tehdit yarattı, her pozisyonda Jakobs’u geçti. Okan Buruk acaba Agyei’yi hiç izlemedi mi, yoksa ciddiye mi almadı bilemiyorum. Ama İngiliz oyuncuya bir önlem almadığı ortadaydı. Dün Süper Lig’in zirve yarışına tesir eden performans da direkt Agyei’den geldi zaten.