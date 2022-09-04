Fenerbahçe - Kayserispor maçına Uğur Meleke ve Güntekin Onay'dan yorum! Maçın yıldızı, Guardiola yanılgısı...

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri yeni transferler Joao Pedro ve Joshua King attı.

MICHY BATSHUAYI TARAFTARLA BULUŞTU

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi Kadıköy'de maçı takip etti. Mücadele öncesi sahaya çıkan Belçikalı golcü taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi.

JOAO PEDRO, MERT HAKAN VE PEROTTI'DEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe’de ilk antrenmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Joao Pedro, Adana Demirspor maçında kadroda olmasına rağmen süre almamış, geçen hafta Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil olarak ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti. Pedro, Kayserispor maçında sarı-lacivertli formayla ilk kez 11’de şans buldu. Maçın ilk dakikasından beri ortaya koyduğu performansla taraftarları memnun eden yıldız futbolcu, 37. dakikasında attığı golle de siftah yaptı. Kasım 2020'den bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan ilk isim Joao Pedro oldu. Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında siftah yapan isimler olmuştu.

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GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ZORLANMADAN HEDEFİNE ULAŞTI

Bu satırları yazmaya başladığımda 70’inci dakika geride kalmıştı. Maç 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle devam ediyordu ve Kayserispor’un bırakın şutu; rakip ceza sahasında 1 kez bile topla buluşmuşluğu yoktu.

Geçen haftaki Konyaspor yenilgisi ve hayal kırıklığı yaratan futbolun ardından Jorge Jesus, forvet hattındaki 3 oyuncunun tamamını değiştirdi. Rotasyon geleneğini de devam ettirdi. Bir kez daha 3’lü savunma kurgusuyla oynayan Fenerbahçe, 72’deki pozisyona kadar kalesinde tehlike yaşamadı.

PEDRO’NUN GOLÜ HARiKAYDI

Sarı lacivertli ekipte ilk kez 11’de sahaya çıkan Joao Pedro, fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmamasına rağmen klas hareketleri ve oyun zekasıyla beğeni topladı.

Özellikle attığı golde ofsayttan kaçması, savunma arkasına doğru zamandaki koşusu, topu kontrolü ve vuruş kalitesiyle harika işlere imza attı.

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Orta alanda ilk kez 11’de oynayan Miguel Crespo ve Willian Arao birlikte iyi işlere imza attılar. Özellikle Miguel Crespo basmadık yer bırakmadı ve müthiş bir enerji ortaya koydu.

JOSHUA KING’i DE ÇOK BEĞENDiM

İkinci golü atan Joshua King’i de çok beğendim. Fenerbahçe’nin forvet hattında taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Ancak bunun için bir kadro istikrarı ve devamlılık şart.

Eldeki kadro gerçekten de çok geniş ama birlikte oynama alışkanlığı yakalamak daha önemli.

3 puan Fenerbahçe için değerli ancak şimdi sırada Dinamo Kiev için rövanş vakti.

Kayserispor ve Çağdaş Atan ise unutmaları ve ders almaları gereken bir akşam geçirdi.

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KADIKÖY'DE BİR GUARDIOLA YANILGISI

Çağdaş Atan, ligin değerli teknik direktörlerinden biri. Müsabaka öncesinde Jesus’la ilgili söyledikleri, neden bu seviyeye süratle geldiğinin kanıtı gibiydi: “Jesus’un Türkiye’de olması bizim için bir şans. Fenerbahçe çok maç oynadı, iyi analiz etme şansımız oldu. Jesus’a karşı oynamak beni de geliştiriyor” dedi genç teknik adam.

Ancak sıklıkla Guardiola için yapılan bir eleştiriyi dün de Çağdaş Atan’ın yanılgısıyla özdeşleştirdim ben. İngiliz spor medyası, Guardiola’yı sıklıkla “overthinking (yani bazı rakiplere gereğinden fazla kafa yorma)” ile suçlarlar.

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KENDi OYUNUNDAN FERAGAT ETTi

Sanki dün de Çağdaş Atan, Jesus’un stratejisine çok fazla odaklanıp, kendi oyunundan tamamen feragat etmiş gibiydi. Çağdaş Hoca bu sezon Kayseri’de topa sahip olmaya çalışan, örerek hücum edebilen bir oyun geliştirmişti. Geçtiğimiz hafta Giresun önündeki uygulamaları da harikaydı. Ancak Fenerbahçe önünde tamamen geriden driplingle ya da kros toplarla çıkmayı deneyen, bu yüzden de bolca ofsayta düşen bir Kayseri izledik. Özellikle Mensah-Ramazan merkeziyle driplingle çıkmak istedi sanki Çağdaş Hoca. Ama pek başaramadılar bunu. Onur’un da o alışık olduğumuz hücum bindirmeleri hiç yoktu dün.

Fenerbahçe’yse, 72’ye kadar rakip kaleye gidemeyen Kayseri’ye karşı en yüksek vitese çıkma gereği duymadan çekti fişi.

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CRESPO, SAHANIN GENERALi GiBiYDi

Konya maçındaki hareketsizliği ileri üçlüyü tamamen değiştirerek sert bir neşter darbesiyle çözme yoluna gitti Jesus. İyi sonuç aldığını söyleyebiliriz zira Joshua King, tescilli gollerinden birini attı. Joao Pedro iki golün de içinde var. Yine bu sezon ligde ilk kez 11’de forma giyen Crespo, her an maçın tam kalbindeydi. Sahanın generali gibiydi Crespo... Neredeyse tüm ikili mücadeleleri kazandı, iki tane net gol pozisyonuna girdi. Rakipleri onu tam altı kez faulle durdurdular ki bu istatistik bile tek başına Portekizli’nin ne kadar etkili olduğunun kanıtı. Bence Jesus ilk fırsatta Arao’yu üçlü savunmanın merkezinde, Szalai’yi sol stoperde, Crespo’yu da ön liberoda (yani şu anda Arao’nun oynadığı yerde) denemeli.