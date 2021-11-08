Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası Tümer Metin: 'Kaçınılmaz son, Vitor Pereira...'

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kayserispor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

ŞİMDİYE KADAR NEDEN YAPMADIN



Maça 3'lü ve formasyon değişikliği ile başlayan Pereira, devre arası radikal bir karar alarak, birçok oyuncunun yerini değiştirdi, pozisyonunu değiştirdi. İlk yarıdaki oyun teknik adamı memnun etmemiş olabilir, hamle yapmak isteyebilir ama 12 hafta hiç vazgeçmediğin sistemden bir maçın devre arasında vazgeçiyorsun, bu zamana kadar neden yapmadın? Sistem üzerinden futbolda bir şey getirebilir, senin oynadığın sistem sana fayda sağlamayabilir, istediğin oyun çıkmamış olabilir, ama sadece bunlar yetmez doğru oyuncu tercihleri de yapman lazım. Siz sezon başında bir duvar ördüğünüzü, olağanüstü bir savunma yaptığınızı ifade ediyordunuz. Maç 0-0 bitse ve Pereira direkten dönen topları söylese hak veririm. Ama 2 tane gol yedi takım. 2 tane yedikten sonra direkten dönenleri söylemek bana göre maçın hikayesine girmez.

GÜÇLÜ OYUN BEKLEMEK ZOR



Çok mu güçlü Fenerbahçe? Değil. Çok mu motive? Bence o da değil. Çok mu tempolu? O da değil. Fenerbahçe'nin kağıt üstündeki kalitesi sahaya yansıyor mu? Belki bazı oyuncularda. Bu kadar soru işaretinin ardından çok güçlü oyunu beklemek inanın zor. Fenerbahçe'de iyi niyetten şüphe yok. Bugün sarf edilen efordan, oyuncular yorgunluktan yattığı yeri beğenirler falan ama major oyunlar buradan anlatılmaz. Fenerbahçe'nin sistem ve oyun olarak güçlü oyunu oturtması lazım. Bu kadar hafta geçmesine rağmen bunu Fenerbahçe'de göremedik.

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BU KAÇINILMAZ SON



Stadyumdaki tepki, yönetime ve teknik adama karşı, bunlar futbolun doğasında, bu mevsimde, bu iklimde, bu şartlar altında gayet normal tepkiler, olacaktır. Taraftar böyle bir şey. Bu kaçınılmaz sondur. Siz oyunu güçlü tutarsanız, yine puan kaybedebilirsiniz ama taraftar o zaman bu tepkiyi göstermez. Fenerbahçe sezon başından beri vaat edilen o güçlü oyunu yansıtamıyor. Yaşadığım için de anlatabiliyorum; Fenerbahçe'nin oyunu coşkuyla, kavramlarla, sistemle anlatılmaz. Fenerbahçe major takımdır. Fenerbahçe'nin oyunu kalite ile anlatılacak oyundur. Fenerbahçe'nin oyununu mücadele ile anlatamazsınız. Çok mücadele ederek sezonu kurtaramazsınız.

PEREIRA İLE OLMAYACAK



Bu şartlar altında Fenerbahçe'nin Pereira ile çok uzun süre devam edebileceğini düşünmüyorum. Yeni gelenin elinde sihirli değnek olacak belki, belki olmayacak ama Pereira ile olmayacağının garantisi var. Sezon da gidiyor. Ben hala Fenerbahçe'nin doğru oyuncuları ve doğru sistemi bulduğunu düşünmüyorum. Bazen ikisi de oldu ama ikisi bir arada olmadı hiç.



