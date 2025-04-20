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Fenerbahçe Kayserispor maçı sonrası konuştu: Röportaj yapmak istemiyorum!

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Sporanasayfa
Fenerbahçe Kayserispor maçı sonrası konuştu: Röportaj yapmak istemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 22:01

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, maç sonrası futbolcular açıklamalarda bulundu. 

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Fenerbahçeli futbolcular, Kayserispor beraberliği sonrası konuştu. 

Sarı lacivertlilerde günün yıldızlarından Maximin, röportaj yapmak istemediğini ifade ederken, "Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu röportajı yapmak istemiyorum ama yapmak zorunda olduğum için buradayım. Kendimi kötü hissediyorum. Taraftarımız böyle bir sonucu hak etmemişti. Onlar için üzgünüz. İşimizi bugün iyi bir şekilde yapamadık. Daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum." dedi.

"YEMEMEMİZ GEREKEN BİR GOL YEDİK"
Sarı lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Talisca ise, "Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz." ifadelerini kullandı. 

İsmail Yüksek, duygusal bir açıklama yaparken, "Ne söylenebilir ki... Bu kadar desteğin karşılığında neler söylenebilir hiç bilmiyorum. Bize inanılmaz destek veriyorlar sezon başından bu yana. İstediklerini veremiyoruz sahada. Sorumluluğu üstleniyoruz. Çok üzgünüz. Fırsatı kaçırdık bence. Kalan maçlarda elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Sporanasayfa

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