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Kim haklı? İsmail Kartal mı Hikmet Karaman mı?

#Fenerbahçe#Kayserispor#İsmail Kartal
Kim haklı İsmail Kartal mı Hikmet Karaman mı

Türkiye Kupası'nda oynanan maç sonrası “Hiçbir şey yapmayan Kayseri karşısında, üstün oynayan F.Bahçe’ydi” diyen İsmail Kartal’a Karaman, “Adama ne oynadın diye sorarlar!” yanıtını vermişti. Hürriyet yazarları, bu açıklamaları yorumladı.

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Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor’a yenilerek Türkiye Kupası’na veda ettiği maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal yayıncı kuruluşa “11’e 11’ken ve 11’e 10’ken bile futbol adına hiçbir şey yapmayan Kayserispor karşısında üstün oynayan, gol pozisyonlarına giren Fenerbahçe’ydi” açıklamasını yaptı. Hemen ardından konuşan teknik direktör Hikmet Karaman meslektaşına “Adama sorarlar, ne oynadın, kaç pozisyona girdin diye. Şans hazırlıklı olana güler” ifadelerini kullanmıştı.

FUTBOLUN ADALETİ RAKİBE TECELLİ ETTİ

Daha sonra basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, Karaman’ın sözleri için “En az 6-7 net pozisyonumuz var. Futbolun doğrularını F.Bahçe yaptı. Futbolun adaleti Kayseri’ye tecelli etti” yanıtını verdi. Peki kim haklı? Hürriyet yazarlarının yorumları şöyle:

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GÜNTEKİN ONAY: 1 KİŞİ EKSİK OLAN TAKIMIN SAVUNMADA KALMASI NORMAL

Kayseri 2. yarının tamamını 10 kişi oynadı. Üstelik Gavranoviç ve Thiam gibi 2 önemli oyuncusundan yoksundu. Tek maçlı eliminasyona göre oynanan maçta hem de deplasmanda 1 kişi eksik takımın savunmada kalması normal. 2 teknik adamın atışması hoş değil ama 10 kişiyle kazanan Hikmet Hoca haklı.

UĞUR MELEKE: KAYSERİ ŞANSLIYDI AMA F.BAHÇE DE UÇUP KAÇMADI

Futbolda topa sahip olmakla oyuna sahip olmak farklı şeyler. F.Bahçe topa sahipti ama üretim açısından kısır bir maç oynadı. Evet Kayseri bir şans golü attı. Hatta o frikik öncesi verilen faul kararı da hatalı ancak F.Bahçe de uçup kaçmadı. 90 dakikanın berabere bitmesi doğal sonuç olurdu. Bence Karaman haklı.

BANU YELKOVAN: MAÇI İZLERKEN FENERBAHÇE ÜSTÜNMÜŞ GİBİ HİSSETMEDİK

Bu sezon performans, skor ve oyun kalitesi olarak istedikleri ve alıştıkları noktada olmayan büyük takımların teknik adamlarının maç sonu açıklamaları bahane gibi oluyor. 11’e 10 kişi oynamışken pozisyon olarak üstün olduğunu söylemek zor. Maçı izlerken aldığımız his de bu değildi.

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