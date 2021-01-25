Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta? Ligde 49. randevu! Mesut Özil oynayacak mı?

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi. Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, rakibini Mart 2016'dan bu yana üst üste iki karşılaşmada mağlup edemiyor. Fenerbahçe'ye rakip olduğu son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Kayserispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 19 karşılaşmada almıştı. Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu.

Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, 2020/21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünü kazanan Kayserispor, bu sezon çıktığı ilk 15 karşılaşmada sadece iki galibiyet alabilmişti. İstanbul takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının altısını kaybeden Kayserispor, tek puanını bu sezonki tek ziyaretinde Galatasaray'dan aldı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda öne geçtiği karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek takım Fenerbahçe; geri düştüğü maçlarda Kayserispor'dan daha az puan çıkaran tek takım ise Galatasaray. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atan Fenerbahçe forveti Enner Valencia, Nisan 2014'ten üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandıramıyor.



Görev yaptığı son Süper Lig maçında iki gol atan Kayserispor forveti Denis Alibec, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı. Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri de yine Kayseri ekibi.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MESUT ÖZİL OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe ile ilk idmanına Pazar günü çıkan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Kayserispor maçında forma giymeyecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut'un 2 haftaya forma giymeye başlayabileceğini söylemişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

SZALAİ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

FENERBAHÇE İLE KAYSERİSPOR LİGDE 49. KEZ KARŞILAŞACAK

İki takım arasında geride kalan 48 maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE SON 8 MAÇTA 2 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

İSTANBUL'DA 23. MAÇ

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.