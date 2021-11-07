Fenerbahçe Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Fenerbahçe Kayserispor maçı, 3 puana ihtiyacı olan iki takımın zorlu mücadelesine tanık edecek. İki takımın son 10 karşılaşmasında Fenerbahçe 3 mağlubiyet, 5 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, son derece kritik bir öneme sahip olacak olan, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Kim, Tisserand, Zajc, Mert Hakan, Mazım, Ferdi, Meyer, İrfan Can, Berisha

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. 7 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de bugün 51. kez karşılaşacak.



İki takım arasında oynanan 50 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 110 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 51 gol kaydetti.



İSTANBUL'DA 24. MAÇ



Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 24. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan 23 lig maçında sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı. İki karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 63 golüne, Kayserispor 28 golle karşılık verdi.



Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.



TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

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MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Meyer, Novak, İrfancan, Berisha

KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İlhan, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, Gavranovic