Fenerbahçe Kayserispor maçı ile Süper Lig'de perde yeniden açılıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle liglere ara verilmiş ve başlayacağı tarih merak konusu olmuştu. TFF tarafından alınan kararla ligler bu hafta yeniden başlıyor. Haftanın açılışı iki mücadele ile olacak. Bunlardan biri de Fenerbahçe Kayserispor maçı.. Peki Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.



Tahir Karapınar ile ilk kez



Fenerbahçe'de Hes Kablo Kayserispor karşısında takımın başında Tahir Karapınar yer alacak. Eski teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılışının ardından herhangi bir teknik direktörle anlaşmayan sarı-lacivertlilerde son olarak altyapı koordinatörlüğü görevine getirilen Karapınar, takımın başında sahaya çıkacak.



Fenerbahçe'de 2 eksik



Fenerbahçe, Kayserispor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Max Kruse forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmesi durumunda Kasımpaşa deplasmanında cezalı duruma düşecek.



Altay yeniden kaleye geçecek



Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, yeniden kaleyi devralacak. Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü sergileyen 22 yaşındaki eldiven, pandemi sürecinden önce fıtık ameliyatı olmuş ve son İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyememişti.

Altay, teknik ekibin forma şansı vermesi durumunda Hes Kablo Kayserispor'a karşı kalede yerini alacak. Fenerbahçe'de ligde son oynanan Konya deplasmanında kaleyi Harun Tekin korumuştu.



Dirar gerçek pozisyonuna dönüyor



Fenerbahçe'de sezonun genelinde pozisyonunun aksine sol bekte görev yapan Nabil Dirar, yeniden sağ bekte oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın ayrılışının ardından Dirar, yeniden kendi pozisyonuna dönecek.

Savunmanın sol tarafında Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ise Simon Falette ya da Deniz Türüç'ün forma giymesi bekleniyor. Simon Falette'in sol bekte oynama durumunda ise savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Luiz Gustavo ikilisi görev alacak.

Teknik heyetin sol bekte tercihi Deniz Türüç olması durumunda da stoper tandemi Serdar Aziz-Simon Falette ikilisinden oluşacak.

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 12 Haziran cuma akşamı saat 21:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.