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GeriFutbol Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 10.06.2020 - 22:55,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki da izledi.

Sarı-lacivertli takım, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak

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