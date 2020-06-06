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GeriFutbol Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 22:14,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, ilk bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketi yaptı.

Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçla noktaladı

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