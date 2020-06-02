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GeriFutbol Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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AA Spor
Haber Giriş: 02.06.2020 - 01:01,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda futbolcuların, çabukluk ve gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

İdmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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