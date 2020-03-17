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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 21:07,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ile koordinasyon hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Antrenmanın, üçerli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

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