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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmandan önce teknik ve idari heyet, futbolcular ile tesislerde çalışan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına devam etti

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