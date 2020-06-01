Fenerbahçe, Kayserispor hazırlıklarına devam etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'ndeki antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmandan önce teknik ve idari heyet, futbolcular ile tesislerde çalışan personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin yapıldığı aktarıldı.

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