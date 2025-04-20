Fenerbahçe, Kayseri virajında!

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Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Bellona Kayserispor’u konuk edecek. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya bugünkü mücadeleden de 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Tıpkı rakibi gibi üç maçtır galip gelen Kayserispor da serisini sürdürüp tehlikeli bölgeden uzaklaşma amacında.

Fenerbahçe’de, hasta olan Mert Hakan dışında eksik yok. Sakatlığını atlatıp takımla çalışmalara başlayan Amrabat’ın oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

Ev sahibi Kanarya’da Amrabat, Kostic, Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Kayserispor ise kart cezalıları Bourabia, Kartal, Kolovetsios, Cardoso ve Hosseini ile sakatlıkları bulunan Bahoken, Ackah, Arif ve Hasan Ali’den faydalanamayacak.

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