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Fenerbahçe kaybetti, Icardi'den gönderme geldi

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe kaybetti, Icardiden gönderme geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 00:12

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu derbinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilirken Mauro Icardi'den göndermeli bir paylaşım geldi.

Maçın bitiş düdüğüyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mauro Icardi, derbinin sonucuna gönderme yaptı.

Sarı lacivertlilerin Beşiktaş karşısında yaşadığı yenilginin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mauro Icardi, mavi kalp emojisiyle "Buen Dia (İyi Günler)" notunu düşerek bir fotoğrafını paylaştı.

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı, sosyal medyada Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

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Fenerbahçe kaybetti, Icardiden gönderme geldi

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#Derbi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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