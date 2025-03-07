Fenerbahçe kaybedince UEFA ülke puanında dün gece büyük fırsat kaçtı! Viktoria Plzen yenildi ama...

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İskoç kulübü Glasgow Rangers ile karşı karşıya geldi. Kanarya, Rangers karşısında Kadıköy'de sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

MOURINHO: 'HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYETTİ'

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Jose Mourinho, şunları söyledi: "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Hata yapmadılar. Biz ise çok fazla hata yaptık. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Hak edilmiş bir mağlubiyet olduğunu düşünüyorum. Bana göre henüz tur bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var."

ÜLKE PUANINA KATKI GELMEDİ

Fenerbahçe'nin Rangers'a kaybettiği müsabakanın ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum dikkat çekti. Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında UEFA ülke puanına herhangi bir katkıda bulunamadı.

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ÇEK TAKIMI PLZEN DE KAYBETTİ, FIRSAT KAÇTI

UEFA ülke puanı sıralamasında yarıştığımız Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile kozlarını paylaştı. Lazio, 9 kişi kalmasına rağmen Viktoria Plzen deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Çekya'nın boş geçtiği haftada Fenerbahçe de mağlup olunca önemli bir fırsat kaçmış oldu.

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ÇEKYA İLE FARK SABİT KALDI

Türkiye'nin 43 bin 500'lük UEFA ülke puanı bu skorun ardından sabit kaldı. Fenerbahçe'nin Rangers'a kaybettiği gece sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında 9'uncu sıradaki rakibimiz Çekya ile olan fark 0.400'te kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- 62 bin 266 puan | Portekiz

8- 56 bin 450 puan | Belçika

9- 43 bin 900 puan | Çekya

10- 43 bin 500 puan | Türkiye

11- 38 bin 812 puan | Yunanistan